Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Ein betrunkener junger Mann ist in Jena aus einem zwei Meter tiefen Baustellenloch gerettet worden. Der leicht verletzte Mann (21) kam Polizeiangaben von Montag zufolge in eine Notaufnahme. Ein Alkoholtest hatte bei ihm zwei Promille angezeigt. Eine Frau hatte zuvor am frühen Montagmorgen die Polizei wegen des Vorfalls alarmiert.