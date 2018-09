Polizei sperrt Ilmenauer Innenstadt wegen weißen Pulvers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Der Fund eines weißen Pulvers in einer Postfiliale hat in Ilmenau einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Spezialkräften ausgelöst. Das Pulver sei aus einem unzustellbaren Paket ausgetreten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Beamten sperrten am Freitagnachmittag den Innenstadtbereich um die Filiale vorsorglich für mehrere Stunden. Zwei Polizisten und zwei Postmitarbeiterinnen, die mit dem Paket in Berührung kamen, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber bald unverletzt entlassen worden.

Spezialkräfte des Landeskriminalamts konnten am Freitagnachmittag zwar ausschließen, dass es sich bei dem Pulver im Sprengstoff handelt. Ob es sich um eine möglicherweise giftige Substanz handele, müssten Untersuchungen noch zeigen, hieß es. Die Postfiliale soll bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.