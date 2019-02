Polizei prüft nach Leichenfund Vermisstenfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Nach dem Fund einer Leiche in Ilmenau prüft die Stadt Verbindungen zu aktuellen Vermisstenfällen. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, sagte Kriminalhauptkommissar Jens Büchner am Montag. Ein Spaziergänger hatte den Körper nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag unter dem Eis eines Teichs entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Mann. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung am Dienstag soll Erkenntnisse zur Identität des Toten und zu den Todesumständen bringen.