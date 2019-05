Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Ilmenau per Hubschrauber in ein Spezialklinikum geflogen worden. Der 24 Jahre alte Mann sei am Freitagmorgen mit dem Rad unterwegs gewesen und habe sich bei dem Sturz auf den Asphaltboden schwere Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Warum er stürzte sei noch nicht klar. Einen Helm habe der Mann nicht getragen.