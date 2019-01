Betrunkener legt sich in falscher Wohnung schlafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - Im betrunkenen Zustand hat ein 43 Jahre alter Mann aus Ilmenau die Wohnung verwechselt und sich in einem fremden Bett schlafen gelegt. Der Polizei zufolge verschaffte er sich am Sonntagmorgen Zutritt zur Wohnung einer jungen Frau, legte sich in ihr Bett und schlief sofort ein. Die 28-jährige Frau war derart erschrocken, dass sie den Polizeinotruf wählte und sich im Badezimmer versteckte. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten weckten den Mann, der sich vor dem Einschlafen noch seiner Oberbekleidung entledigt hatte.

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der 43-Jährige im selben Aufgang des Hauses wohnt, jedoch die Etage verwechselt hatte. Die Polizisten begleiteten den Mann, bei dem ein Atemalkoholtest 1,9 Promille ergeben hatte, in die richtige Wohnung und brachten ihn dort zu Bett. Wie er zuvor die unbeschädigt gebliebene Wohnungstür der Frau geöffnet hatte, war auch der Polizei am Sonntag noch ein Rätsel.