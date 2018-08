Zwei Fallschirmspringer bei Landeanflug schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Illertissen (dpa/lby) - Zwei Fallschirmspringer sind in der Nähe von Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) unabhängig voneinander bei ihrem Landeanflug verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Zuerst hatte am Sonntag gegen Mittag ein erfahrener 29-Jähriger beim Anflug Probleme. Der Mann wurde über die Landewiese gezogen und schlug mit seinem Kopf auf dem Boden auf. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Keine zwei Stunden später ereignete sich am Sportflugplatz in Illertissen ein weiterer Unfall. Beim Landeanflug klappte in einer Höhe von etwa fünf Metern über dem Boden der Fallschirm eines Springers zusammen. Der 63-Jährige Springer fiel zu Boden und verletzte sich an den Beinen zu.