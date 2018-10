Mann erliegt nach Sturz von Parkbank seinen Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Boizenburg/Horst (dpa/mv) - Der beim Sturz von der Lehne einer Parkbank in der Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzte Mann ist gestorben. Der 26-jährige Tadschike sei am Montagnachmittag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Ludwigslust am Dienstag mit. Zur Klärung der genauen Todesursache solle die Leiche des Mannes obduziert werden.

Den Angaben zufolge laufen noch die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Hergang des Vorfalls. Zeugen hätten berichtet, dass der 26-Jährige beim Sturz von der Bank unglücklich auf den Kopf gefallen war. Das Unglück ereignete sich bereits am Sonntagabend auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Der Mann war am Unglücksort noch reanimiert worden, starb wenig später aber in der Klinik.