Implosion auf dem Gelände der Karlsberg Brauerei in Homburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homburg (dpa/lrs) - Auf dem Gelände der Karlsberg Brauerei in Homburg ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Implosion gekommen. Anschließend trat das giftige Gas Ammoniak aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein Silo sei zeitnah abgeschaltet worden. Die Feuerwehr habe ausgetretenes Ammoniak mit Wasser gebunden. Ein Polizeisprecher sagte, niemand sei verletzt worden und es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es bei Reinigungsarbeiten zu einer Reaktion in dem Silo gekommen. Dort wurde Hefe gelagert und mit Ammoniak gekühlt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.