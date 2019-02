Aufwendige Suche nach vermisster Patientin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Homburg/Saar (dpa/lrs) - Eine vermisste Patientin aus dem Universitätsklinikum im saarländischen Homburg hat eine aufwendige Suche der Polizei ausgelöst. Das Krankenhaus hatte am Mittwoch gemeldet, dass die 31-Jährige trotz stationärer Behandlung das Klinikum am frühen Morgen in unbekannte Richtung verlassen habe, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Polizei und der Bereitschaftspolizei kontrollierten das Klinikgelände sowie die angrenzenden Waldgebiete - allerdings erfolglos. Mit dabei war bei dem Einsatz auch eine Hundestaffel.

Die Frau könne sich gegebenenfalls in einer hilflosen Lage befinden, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Details waren nicht bekannt. Die Ermittler baten um Hinweise aus der Bevölkerung.