Wölfe aus Gehege entflohen: Wildpark will informieren

Homberg/Efze (dpa/lhe) - Nachdem erneut zwei Wölfe aus einem Gehege ausgerissen sind, will der Wildpark Knüll im nordhessischen Homberg (Efze) heute Einzelheiten zu dem Aufsehen erregenden Fall bekanntgeben. Die beiden Tiere waren bereits am Freitag aus ihrer Behausung ausgebüxt, indem sie zwei Zäune hinter sich ließen: In einem Elektrozaun verschafften sie sich eine Lücke, unter einem zweiten gruben sie sich hindurch. Ein Wolf wurde danach am Freitag noch im Park aus Sicherheitsgründen erlegt. Der zweite gelangte aus dem Gelände. In mehreren Ortsteilen der Region wollen Augenzeugen danach wolfs-ähnliche Tiere gesichtet haben, wie der Park berichtete.

Für den Wildpark ist es nicht der erste Fall von entlaufenen Wölfen. Bereits im Februar 2018 seien zwei Wölfe aus einem Gehege entwichen. Man habe sie aber mit Futter zurücklocken und einsperren können, teilte der Kreis mit.