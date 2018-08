18. August 2018 10:43 Notfälle - Hofheim am Taunus

Hofheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat wegen einer Bedrohungslage ein Einkaufszentrum in Hofheim am Taunus geräumt. Das teilte die Polizei Westhessen am Samstagvormittag auf Twitter mit. Bei der Räumung des Chinon Centers handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, der Einsatz sei kurz vor dem Abschluss, hieß es. Details wurden nicht genannt.