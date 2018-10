Polen und Deutsche üben gemeinsamen Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hintersee/Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Der Osten Mecklenburg-Vorpommerns wird an diesem Mittwoch Schauplatz der bisher größten deutsch-polnischen Polizeiübung. Anlass ist ein fiktiver Entführungsfall, den rund 750 Polizisten aus den Ländern mit Straßensperrungen, Spürhunden und Hubschraubern trainieren, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte.

Der Einsatz beginnt morgens mit einer fiktiven Entführung an einer Schule in Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) und verlagert sich über die Autobahn 20 nach Hintersee (Kreis Vorpommern-Greifswald), wo es eine direkte Verbindungen nach Stettin (Szczecin) gibt. Die Polizei wies im Vorfeld der Übung, an der auch die Bundespolizei beteiligt sein wird, auf größere Behinderungen für Anwohner hin.

Entführungen über die Grenze gab es in der Vergangenheit bereits. Im April 2016 wurde ein polnischer Bewohner auf deutscher Seite in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) entführt. Die Entführer wurden kurz danach in Polen gefasst. 2015 entführte ein psychisch Kranker in Polen eine Zehnjährige. Das Kind wurde bei Police (Pölitz) an einer Bushaltestelle ins Auto gezwungen. Es kam von der Schule. Polen alarmierte die deutsche Polizei. Der Mann wurde später bei Friedland festgenommen und das Opfer befreit. Ein Anwohner hatte ein verdächtiges, beschädigtes polnisches Auto gemeldet.