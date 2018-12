Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heringen (dpa/lhe) - Nach einem Arbeitsunfall in Osthessen ist ein 36 Jahre alter Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Wie die Polizei mitteilte, verbrannte sich der Mann am Mittwochmorgen in Heringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) bei Schweißarbeiten im Gesicht und an den Händen. Nach ersten Erkenntnissen hatte es bei den Arbeiten eine Verpuffung gegeben. Nun ermittelt das Amt für Arbeitsschutz.