Größerer Polizeieinsatz wegen Ehestreits

Hergenroth/Westerburg (dpa/lrs) - Ein Streit eines Ehepaares hat einen größeren Polizeieinsatz in Hergenroth im Westerwald ausgelöst. Ein 49 Jahre alter Mann habe am Mittwoch seine 52-jährige Frau bedroht, teilte die Polizei in Westerburg mit. Weil die genaue Lage zunächst unklar war, rückten den Angaben zufolge Spezialkräfte der Polizei an, betraten und durchsuchten das Gebäude. Dabei wurden "mehrere gefährliche Gegenstände" gefunden und sichergestellt. Um was es sich dabei handelte, war zunächst nicht bekannt. Der 49-Jährige wurde der Wohnung verwiesen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.