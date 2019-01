Einsatz wegen Ehestreits

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hergenroth (dpa/lrs) - Bei einem größeren Einsatz wegen eines Ehestreits in Hergenroth im Westerwald hat die Polizei in der Wohnung des Paares eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer gefunden. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Westerburg. Zunächst war nach dem Einsatz am Mittwoch von mehreren sichergestellten "gefährlichen Gegenständen" die Rede gewesen. Ein 49-Jähriger hatte laut Polizei in einem Einfamilienhaus seine 52-jährige Frau verbal bedroht. Weil zunächst unklar gewesen sei, ob der Mann eine scharfe Schusswaffe habe, seien Polizisten in das Haus gegangen, darunter auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), sagte der Polizeisprecher. Ihm zufolge ist der Mann nach einer Vernehmung mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Haftgründe hätten keine vorgelegen. Die Ehefrau war bei dem Vorfall unverletzt geblieben.