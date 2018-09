Identität von Leiche in abgebrannter Scheune geklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Henfstädt (dpa/th) - Bei dem in einer abgebrannten Scheune in Henfstädt (Kreis Hildburghausen) gefundenen Toten handelt es sich um den 66 Jahre alten Mieter der Scheune. Das habe ein DNA-Abgleich an der Rechtsmedizin in Jena ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Vor knapp einer Woche hatten Feuerwehrleute nach den Löscharbeiten die Leiche in der Ruine der Scheune entdeckt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Polizei derweil weiter. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 000 Euro geschätzt.