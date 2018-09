500 tote Schweine in Käßlitz: Anzeige erstattet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Käßlitz (dpa/th) - Nach dem Tod von rund 500 Schweinen in einer Mastanlage im Landkreis Hildburghausen hat ein Anwalt der Tierschutzorganisation Peta Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Meiningen eingereicht. "Es wurden dort Wirbeltiere ohne vernünftigen Grund getötet, was einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt", sagte Rechtsanwalt Christian Arleth am Freitag in Stuttgart. Die Schweine waren in der Nacht zum Montag nach dem Ausfall der Lüftungsanlage in einem Betrieb in Käßlitz erstickt. Das Landratsamt bestätigte, dass das Veterinäramt von dem betroffenen Unternehmen über den Vorfall informiert wurde. Zunächst hatte der MDR über die Anzeige berichtet.