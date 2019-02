Britische Weltkriegsbombe auf Helgoland entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helgoland (dpa/lno) - Der Kampfmittelräumdienst hat auf Helgoland eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie befand sich im Binnenhafen an den Hummerbuden. Die britische 250-Kilogramm-Kriegsbombe mit Aufschlagzünder sei am Donnerstag bei Baggerarbeiten etwa einen halben Meter unter der Sohle in der Mitte des Hafenbeckens entdeckt worden, teilte Bürgermeister Jörg Singer mit. Die Entschärfung sei ohne Probleme vonstatten gegangen. Die Sperrung des Südhafengeländes und des Binnenhafens habe nach rund 90 Minuten aufgehoben werden können.

Die Gemeinde saniert und modernisiert seit Oktober 2018 den Binnenhafen an den Hummerbuden. Allein 16 Millionen Euro der dafür veranschlagten 26 Millionen Euro dienten der Beseitigung von Kriegslasten.