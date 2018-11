Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Ein eingeklemmtes Kind ist in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) auf einem Schulgelände aus einem Baum befreit worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant am Samstagnachmittag den Jungen bemerkt, der in etwa zwei Metern Höhe zwischen den Ästen festsaß. Der Mann stützte das hilflose Kind, bis die Feuerwehr kam und den Kletterer befreite. Verletzte gab es nicht.