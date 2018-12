Zug brennt am Heilbronner Hauptbahnhof: Polizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - An einer Regionalbahn am Heilbronner Hauptbahnhof ist am Mittwoch Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Mann an und löschte innerhalb kurzer Zeit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer vermutlich wegen einer gezogenen Feststellbremse ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Bahnverkehr wurde für eine Dreiviertelstunde eingestellt und der betroffene Bahnsteig - Endstation des Zuges aus Stuttgart - wurde evakuiert. Zunächst klagten drei Reisende über Reizungen der Atemwege. "Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass diese durch einen unbekannten Täter betätigt wurde", so die Polizei. Feststellbremsen könnten von Waggons aus gesteuert werden, seien aber für Fahrgäste nicht unmittelbar zugänglich.