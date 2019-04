Betrunkener stürzt in Bach, Rettungskräfte bergen ihn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - Ein 46-jähriger Betrunkener ist in Heiligenstadt in einen Bach gestürzt und hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Zeuge habe die Leitstelle informiert, nur wenige Minuten später habe er dann zusammen mit Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK den Verunglückten aus der Geislede retten könne, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück passierte am Samstagnachmittag. Nach Angaben des 69-jährigen Retters war der Mann beim Versuch, sich an die Böschung zu setzen, abgerutscht und kopfüber in den Bachlauf gestürzt. Es gelang ihm nicht, sich aus eigener Kraft die Böschung hinauf zu retten.