Mann beim Baumfällen tödlich verunglückt

Heidenheim (dpa/lby) - Bei Baumfällarbeiten in einem Wald ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Freitagabend für Holzfällarbeiten in dem Wald bei Heidenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Da er abends nicht zurückkam, machte sich die Ehefrau auf die Suche und fand ihren Mann leblos eingeklemmt unter einem gefällten Baum. Zwei alarmierte Ersthelfer befreiten den 68-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.