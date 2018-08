Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Durch einen Stromschlag ist ein Mann in Heidelberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mittteilte, hatte der 67-Jährige am Montagabend bei Aufräumarbeiten im Keller ein defektes Stromkabel berührt. Der Mann starb noch am Unglücksort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.