Fenster stürzt auf Siebenjährigen: Schwer verletzt

Heide (dpa/lno) - In einer Förderschule in Heide (Kreis Dithmarschen) ist ein Siebenjähriger von einem herabstürzenden Fenster getroffen und schwer verletzt worden. Ob es wegen des Sturmtiefs "Siglinde" aus der Verankerung gefallen sei, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einem Klassenraum der Schule. Der Junge kam vermutlich mit einer gebrochenen Schulter in ein Krankenhaus.