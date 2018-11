Fliegerbombe wird am Sonntag entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hauenstein (dpa/lrs) - Wegen einer Bombenentschärfung in der Südwestpfalz müssen rund 1000 Anwohner der Ortschaft Hauenstein am Sonntag (25. November) ihre Wohnungen und Häusern verlassen. Darunter seien die Bewohner eines Seniorenheims, sagte Verbandsbürgermeister Werner Kölsch (parteilos) am Dienstag. Geplant sei, um 11.00 Uhr mit der Entschärfung des 250 Kilo schweren Sprengkörpers aus dem Zweiten Weltkrieg zu starten.

Die Fliegerbombe befindet sich laut Kölsch in einem Neubaugebiet. Da sei sie am Montag von einer Firma aufgespürt worden, die den Auftrag hatte, auf dem Gebiet nach Kampfmitteln zu suchen. Von der Bombe gehe im Moment für die Anwohner keine Gefahr aus. Sie sei abgedeckt und werde bewacht. "Da ist ein Sicherheitsdienst, der Tag und Nacht dabei steht, damit niemand Unbefugtes an die Bombe ran bekommt." Zuvor hatten mehrere Medien über den Bombenfund berichtet.