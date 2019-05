Direkt aus dem dpa-Newskanal

Haßloch (dpa/lrs) - Nach dem Fund eines toten Mannes in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim ist die Todesursache weiterhin unklar. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Es müsse erst die Obduktion abgewartet werden. Der 53-jährige Mann war am Donnerstag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Zu Details machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.