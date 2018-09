Hartenholm: Fallschirmspringer bei Landung verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Zwei Fallschirmspringer haben sich am Flugplatz Hartenholm (Kreis Segeberg) bei einem Tandemsprung leicht verletzt. Der erfahrene 50-jährige Fallschirmspringer und seine 66-jährige Sprungpartnerin aus Hamburg seien am Donnerstag wegen stärkerer Windböen bei der Landung in einen Baum geweht worden, teilte die Polizei mit. Da die Leitern der ortsansässigen Feuerwehren für eine Rettung zu kurz waren, rückte den Angaben zufolge die Feuerwehr Kaltenkirchen mit ihren Experten für Höhenrettung an und befreite das Duo aus seiner misslichen Lage in einer Höhe von etwa 16 bis 20 Metern. Die Frau und der Mann wurden leicht verletzt zur vorsorglichen medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.