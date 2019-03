Verhafteter nach Fahrt über Flughafenvorfeld wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach seiner spektakulären Autofahrt über das Rollfeld des Flughafens Hannover ist ein 21 Jahre alter Mann wieder auf freiem Fuß. Er hatte seit dem Jahreswechsel in Untersuchungshaft gesessen. Weil er sich wegen Drogenmissbrauchs bei der Fahrt in einer Art Neurose befand, sei er nach Einschätzung eines Sachverständigen vorübergehend schuldunfähig gewesen, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Freitag mit. Der junge Pole, der bislang noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, werde nun wegen vorsätzlichen Vollrausches verfolgt. Der "Bild"-Zeitung hatte der junge Mann gesagt, er habe aus Liebeskummer tagelang Drogen genommen und sich später als Hauptperson in einem Computerspiel gewähnt.