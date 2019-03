Gartenbau-Mitarbeiter finden Schädel auf Kompostieranlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laatzen (dpa/lni) - Mitarbeiter einer Gartenbaufirma haben am Donnerstag auf einer Kompostieranlage in Laatzen bei Hannover einen menschlichen Schädel gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die zwei Arbeiter bereits am Mittwoch Erde gesiebt und für die Gartenbaufirma aufbereitet. Über die Nacht gefallener Regen hatte den skelettierten Schädel zwischen Ästen und Steinen erst am Donnerstag sichtbar gemacht. Genauere Informationen wie Alter oder Herkunft des Schädels waren zunächst nicht bekannt.