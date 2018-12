Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Ein Bauarbeiter ist beim Sturz vom Dach eines Schulgebäudes schwer verletzt worden. Der Mann fiel bei Dacharbeiten an einer Grundschule in Hannover-Nord am Montag etwa vier Meter tief in ein Sicherungsnetz, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Patienten. Weil das Gerüst schwer zugänglich war, wurde der Verletzte auf einer Schleifkorbtrage über eine Drehleiter gerettet. Er kam in ein nahes Krankenhaus.