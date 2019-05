Entwarnung nach verdächtigem Brief in Hann. Münden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hann. Münden (dpa/lni) - Nach einer Evakuierung des Amtsgerichts in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat das Landeskriminalamt Niedersachsen am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. In einem verdächtig wirkenden Brief entdeckten die Ermittler lediglich Karten und Papier, wie die Polizei mitteilte. Gefahr ging von der Sendung nicht aus. 25 Mitarbeiter hatten zuvor das Gebäude verlassen müssen. Auch ein Kindergarten, der an das Gericht grenzt, wurde evakuiert. Dort hielten sich 33 Kinder und neun Erwachsene auf. Sie wurden nach Angaben der Beamten in der Rathaushalle der Stadt untergebracht. Auch die umliegenden Parkflächen wurden geräumt und der Verkehr einer angrenzenden Straße umgeleitet.

Der Brief war aufgrund seines ungewöhnlichen Formats am Morgen in der Poststelle des Gerichts aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Das Amtsgericht blieb für den Rest des Tages geschlossen.