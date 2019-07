Neunjähriger Junge tot aus See in Hamm geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Ein seit Samstag in Hamm vermisster Junge ist tot. Die Leiche des 9-Jährigen sei um 8.30 Uhr aus dem See einer Wasserskianlage geborgen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach seinem Verschwinden am Samstag hatten Taucher und ein Spürhund nach dem Jungen gesucht. Die Polizei setzte auch eine Drohne und einen Hubschrauber ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Junge mit seiner Familie an dem See, aber nicht, um Wasserski zu fahren. Er sei am Samstag immer wieder kurz ins Wasser gegangen und zurück ans Ufer des eher flachen Gewässers gekommen. Seine Mutter hatte die Rettungskräfte gerufen, als der 9-Jährige nach einem Gang in den See nicht wieder ans Ufer kam.