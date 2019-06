Neunjähriger Junge an Badesee in Hamm vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Ein neun Jahre alter Junge ist am frühen Samstagabend beim Schwimmen an einer Wasserskianlage in Hamm verschwunden und wird seither gesucht. Das Kind sei mit seiner Familie auf der Anlage an einem Badesee gewesen, berichtete die Polizei. Auch am Sonntag fehlte noch jede Spur des Jungen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers suchten kurz nach seinem Verschwinden Taucher der Feuerwehr verschiedene Stellen im See ab. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Am Sonntagmorgen versuchten Helfer, das Kind mit Wasserspürhunden zu finden. Die Tiere könnten mit ihrem Geruchssinn Hautpartikel auf der Wasseroberfläche aufspüren. "Dadurch hoffen wir, vermutete Stellen im Wasser einzugrenzen zu können", sagte der Sprecher.

Der Badesee in Hamm-Uentrop sei groß, aber nicht tief. Allerdings gebe es unter Wasser aufgrund der Hitze der vergangenen Wochen starken Bewuchs, der die Suche erschwere. Auch an Land suchten Helfer das Gelände rund um das Gewässer ab.