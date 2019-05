Weltkriegsbombe wird in Hamburg entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei Baggerarbeiten in Hamburg-Harburg ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es handle sich um eine englische 250-Kilogramm-Bombe mit Heckaufschlagzünder, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Gegen 16 Uhr werde der Kampfmittelräumdienst die Bombe freilegen und den Zünder kontrolliert sprengen, teilte die Feuerwehr mit. In einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort müssten knapp 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden, hieß es. Zusätzlich sei eine Warnzone von 500 Metern eingerichtet worden.

Die Entschärfung sollte knapp eineinhalb Stunden dauern. In dieser Zeit werde die Bundesstraße 73, der Regional- und Fernverkehr der Bahn und der Luftraum wie üblich bis in 1000 Meter Höhe gesperrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In der unmittelbaren Umgebung befänden sich unter anderem einige denkmalgeschützte Häuser, Bürogebäude und zwei Polizeireviere.