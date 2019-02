Weltkriegsbombe in Hamburg-Winterhude gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei Bauarbeiten in Hamburg-Winterhude ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der 500 Pfund schwere Blindgänger liege in einer Böschung auf einem Hinterhof, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Die Bombe habe einen Aufschlagszünder. Der Kampfmittelräumdienst sei im Einsatz. Für die Entschärfung sollte ein Sperrradius von voraussichtlich 150 Metern um den Fundort eingerichtet werden. Die Feuerwehr rief dazu das Gebiet Maria-Louisen-Straße und Sierichstraße zu umfahren.