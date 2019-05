Weißes Pulver sorgt für Großeinsatz in Hamburger AfD-Büro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Brief mit weißem Pulver an die AfD in Hamburg hat für einen Großeinsatz gesorgt. Die Polizei sei am frühen Montagnachmittag über den Vorfall informiert worden, sagte eine Sprecherin. Daraufhin habe die Feuerwehr einen Großeinsatz ausgelöst. Nach einem Schnelltest in dem Büro der Partei in der Innenstadt habe sich jedoch gezeigt, dass es sich bei dem Pulver um einen "ungefährliches Streckmittel" gehandelt habe. "Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen", sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Die AfD-Fraktion sprach von einem "Pulveranschlag". Auf einem von ihr bei Twitter hochgeladenen Video war zu sehen, wie Feuerwehrleute in Schutzanzügen und mit Atemgerät die Fraktionsräume betreten.