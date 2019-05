Vermutlicher Schuss verletzt Mann: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Rahlstedt ist ein Mann nach Polizeiangaben vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen. Lebensgefahr bestand nach Informationen der Sprecherin nicht. Der Tathergang war in der Nacht noch völlig unklar. Die Polizei wollte am Donnerstagmorgen Details bekanntgeben. Augenzeugen berichteten von schwer bewaffneten Polizisten und einem stundenlangen Einsatz vor einem Wohnhaus.