Hamburg (dpa/lno) - Von einem Stromausfall in den Stadtteilen Bergedorf und Lohbrügge waren am Montagabend 2875 Hamburger Haushalte und 343 Gewerbebetriebe betroffen. Wie die Hamburger Feuerwehr bestätigte, ist es vermutlich zu einem Kurzschluss in einem Transformator gekommen. Nach 19.00 Uhr sollte die Stromversorgung aber wieder gewährleistet sein.