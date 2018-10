Stromausfall: Fast 900 Haushalte ohne Elektrizität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In fast 900 Haushalten und Betrieben in Hamburg-Rissen ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. 856 Haushalte und 35 Gewerbekunden waren betroffen, wie eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg mitteilte. Nach einer Stunde konnte der Ausfall behoben werden und alle Haushalte sowie Betriebe waren wieder am Netz. Die Ursache für den Stromausfall war zunächst unklar.