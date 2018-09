Starkstromkabel beschädigt: Stromausfall in Eckernförde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eckernförde (dpa/lno) - Ein bei Bauarbeiten in Gammelby beschädigtes Starkstromkabel hat in der Innenstadt von Eckernförde für mehr als eineinhalb Stunden die Lichter ausgehen lassen. Nach Angaben der Polizei hatten Bauarbeiter am Samstagvormittag eine Hauptversorgungsleitung beschädigt, wodurch zum einen in der Sparkasse die Alarmanlage ausgelöst wurde und zum anderen in der Innenstadt und auch bei der Polizei der Strom ausfiel. Zudem funktionierten zahlreiche Ampeln nicht mehr. Außerdem habe der Wochenmarkt abgebrochen werden müssen.