Schwarzfahrer mit fünf Promille braucht keinen Arzt

Hamburg (dpa/lno) - Ohne Fahrschein, aber mit fünf Promille im Atem: Dieses Ergebnis eines Alkoholtests bei einem Schwarzfahrer hat Bundespolizisten am Hamburger Hauptbahnhof überrascht. Der 41-Jährige sei am Samstagabend in einem Zug von Lüneburg nach Hamburg ohne Ticket unterwegs gewesen und deshalb auf das Revier gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde der Wert gemessen.

Fünf Promille bedeutet, dass ein Liter Blut fünf Milliliter reinen Alkohol enthält. Über drei Promille können zur Alkoholvergiftung führen - und schlimmstenfalls zum Tod durch Atemstillstand.

Der 41-Jährige habe jedoch keinerlei Ausfallerscheinungen gehabt und sich noch problemlos ausdrücken können. Die Polizisten forderten wegen des lebensbedrohlichen Alkoholwertes dennoch einen Rettungswagen an. Die Besatzung habe jedoch keinen Handlungsbedarf erkannt, hieß es. Da der Mann auch nicht freiwillig in ein Krankenhaus wollte, durfte er das Revier wieder verlassen.