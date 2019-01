Polizeitaucher bergen Toten aus Stadtparksee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Polizeitaucher haben am Dienstag einen Toten aus dem Stadtparksee geborgen. Es handele sich um die Leiche eines Mannes, sagte ein Polizeisprecher. Der Tote wurde zur Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Ein Passant hatte den Angaben zufolge am Morgen Kleidung am Ufer des Sees entdeckt. Feuerwehr und Polizei suchten daraufhin das Gewässer ab. Schließlich fanden Taucher den Toten. Dessen Identität sei noch unklar. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden am Tod des Mannes aus. In der Kleidung seien ein Handy und ein Ausweis gefunden worden, der einem 1992 geborenen Eritreer gehöre.