Marinesoldat fällt in die Elbe

Hamburg (dpa/lno) - Ein betrunkener Marinesoldat ist in Hamburg in die Elbe gefallen. Der Polizei zufolge gehörte der 31 Jahre alte Mann zur Besatzung eines belgischen Minenjagdboots, das im Hamburger Hafen festgemacht hatte. Der 31-Jährige fiel in der Nacht zum Sonntag von dem Boot in die Elbe. Passanten retteten ihn noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wasser. Verletzt wurde er nicht. "Alles was der hat, sind nasse Klamotten und ein dicker Schädel", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.