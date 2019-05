Mann wird durch Schuss verletzt: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 36 Jahre alter Mann ist in einem kleinen Park in Hamburg-Rahlstedt von einem Bekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann war zuvor mit einer Frau kurz vor Mitternacht in der Grünanlage unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort sei der 36-Jährige von dem Bekannten angesprochen worden, beide hätten sich auf albanisch miteinander unterhalten. Den Angaben zufolge sollte sich die Frau auf Anweisung des Schützen dann auf den Boden legen und ihr Gesicht abwenden. Daraufhin sei der Schuss gefallen, der den 36-Jährigen an der Schulter getroffen und ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Der Täter ist seitdem auf der Flucht. Der Mann sei dank der medizinischen Versorgung mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, wieder ansprechbar und sollte zeitnah zur Tatnacht befragt werden.

Zu den Hintergründen der Tat wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nichts sagen. Bislang können die Ermittler der Mordkommission des Landeskriminalamtes sich lediglich auf die Spuren vom Tatort und die Aussagen der Frau stützen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die die Tat in der Nähe des Gemeindezentrums "Haus am See" beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können. Augenzeugen berichteten von schwer bewaffneten Polizisten und einem stundenlangen Einsatz vor einem Wohnhaus.