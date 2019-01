Hamburger Feuerwehr birgt Leiche aus der Außenalster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstag eine Leiche aus der Außenalster geborgen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine Frau im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach hatte ein Bootswart eines dort ansässigen Rudervereins am Mittag die auf dem Wasser treibende Frau entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Todesursache und wie lange die Leiche im Wasser lag, ist einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Die Tote wurde in ein rechtsmedizinisches Institut gebracht.