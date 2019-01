Hafenarbeiter finden 500-Kilo-Bombe in Finkenwerder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hafenarbeiter haben bei Baggerarbeiten in Hamburg-Finkenwerder eine fast 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Die amerikanische Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte am Abend entschärft werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Dafür werde das Areal in einem Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort am Genter Ufer abgesperrt. Die Autobahn 7, der Schiffsverkehr auf der Elbe sowie das Betriebsgelände von Airbus sollten von der Sperrung nicht betroffen sein. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Aushubarbeiten im Hafenbecken in der Schaufel eines Baggerschiffes gelandet.