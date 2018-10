Granate im Wasser gefunden: Kontrollierte Sprengung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine in Hamburg-Winterhude gefundene Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochabend kontrolliert gesprengt worden. Angler hatten die Granate zuvor im Wasser in der Nähe eines Alsteranlegers im Bereich der Hudtwalkerstraße gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Einem Sprecher zufolge handelte es sich um eine Hand- oder Gewehrgranate. Da sie nicht als transportfähig galt, wurde sie zurück ins Wasser gebracht, dort gesichert und daraufhin kontrolliert gesprengt, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Polizei sperrte den Bereich im Umkreis von etwa 100 Metern. Gebäude mussten demnach nicht evakuiert werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.