Gasleitung in Hamburg angebohrt: Kita evakuiert

Hamburg (dpa/lno) - Bei Baggerarbeiten in Hamburg-Lokstedt ist am Donnerstagvormittag auf einer viel befahrenen Straße eine Hauptgasleitung angebohrt worden. Häuser und eine in der Nähe liegende Kindertagesstätte wurden evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeugen berichteten von Gasgeruch. Der Lokstedter Steindamm, der vom Nordwesten in die Innenstadt führt, wurde komplett gesperrt. Es kam zu größeren Staus.