Fund von Pikrinsäure: Polizei räumt Geschäfte vorsorglich

Hamburg (dpa/lno) - Wegen der Gefahr eines Säureaustritts hat die Polizei in Hamburg-Eppendorf Geschäfte vorsorglich geräumt. Wie die Beamten am Dienstag bestätigten, hatte eine Frau in ihrem Keller 500 Gramm Pikrinsäure gefunden und zu einem Problemstofftransporter gebracht. Der Wagen der Stadtreinigung Hamburg nimmt normalerweise Farbe und Lacke entgegen. Experten des LKA seien seit 19.00 Uhr dabei, den Säurebehälter unschädlich zu machen. Rund um den Wagen wurde eine Sperrzone von 150 Metern errichtet. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.