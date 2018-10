Frau stürzt in Schacht und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Sturz in einen zwei Meter tiefen Schacht ist eine Frau am Montagnachmittag in Hamburg-Hamm schwer verletzt worden. Sie wurde von der Feuerwehr mit einer Schaufeltrage und einer Vakuummatratze über einen Kelleraufgang gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Wie die Frau in den Schacht im Bereich eines Schnellrestaurants stürzen konnten, war zunächst unklar. Sie sei mit dem Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma und Handverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.